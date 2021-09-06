Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Rossi'yi, Galatasaray'ın kaptanı Muslera ikna etti

Sarı-Lacivertliler'in Los Angeles'tan transfer ettiği 23 yaşındaki kanat-forvet Diego Rossi'nin, 18 milyon euroluk piyasa değeriyle genç yaşında Türkiye'ye gelmesi futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Rossi'nin ikna sürecinde Galatasaray'ın kaptanı Muslera'nın kilit bir rol oynadığı belirtildi. Rossi, Muslera'nın iyi referans vermesiyle teklifi kabul etti.

Ajansspor'un haberine göre; Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye kazandırılmasında Galatasaray'ın kaptanı Muslera, kilit bir rol oynadı.

MUSLERA'YI ARADI

Alınan bilgiye göre Uruguaylı Rossi, sarı - lacivertlilerden teklif aldıktan sonra Türkiye ve Fenerbahçe hakkında bilgi almak için vatandaşı Fernando Muslera'yı aradı. Ülke ve Fenerbahçe konusunda Muslera'nın iyi referans vermesiyle Diego Rossi sarı - lacivertlilerin teklifini kabul etmeye karar verdi.

EN DEĞERLİ ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU

Transfermarkt verilerine göre Rossi 18 Milyon Euro ile Süper Lig'in en değerli 3. oyuncusu konumunda. Rossi'nin önünde 20 milyon Euro'luk Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic ve 19 milyon Euro'luk Trabzonsporlu Uğurcan Çakır bulunuyor.