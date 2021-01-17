Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi

17.01.2021 22:28 | Son Güncelleme: 17.01.2021 23:24

Fenerbahçe, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, yaptığı paylaşım ile Mesut Özil'in İstanbul'a gelmek için uçağa bindiğini duyurdu.

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

MESUT ÖZİL UÇAĞA BİNDİ

KAP bildirisinin ardından Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Mesut Özil'in İstanbul'a gelmek için uçağa bindiğini duyurdu. Paylaşımda, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi

İlgili Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi
Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kavga Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 23:24:22. #1.15#
title