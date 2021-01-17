Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi

Fenerbahçe, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, yaptığı paylaşım ile Mesut Özil'in İstanbul'a gelmek için uçağa bindiğini duyurdu.