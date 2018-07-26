Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Ayew, İstanbul'a Geldi
Fenerbahçe'nin Swansea City'den bir sezonluğuna kiraladığı Ganalı milli futbolcu Andre Ayew, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin İngiltere Championship ekibi Swansea City'den satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladığı Ganalı milli futbolcu Andre Ayew, İstanbul'a geldi.
Avusturya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı.
YARIN İMZAYI ATACAK
Ayew, basın mensuplarına açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.
Andre Ayew'in yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
YORUMLAR (4)
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iki transferinden 40 milyon euro dönen adamı bedavan mı vereceklerdi???Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sallama ne 4.7 milyon euro su? Ücret açıklanmadan işkembei kübra dan sallama. Belli ki transfer zoruna gitmiş senin:))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Başkan 621 milyon euro borçtan bahsediyor. 1 yıllığına ayev in maliyeti 4. 7 milyon euro. Bu ne pehriz bu ne lahana turşusu. Bu gidişle borç milyar avroya çıkar. Kulüpte yakında batar.Cevap Yaz 2 6 Yayından KaldırTUNÇ: Borçların kraşılığı var aziz bşk açıkladı sadece dikkati başka yere çekiyor ali efendi..1 Yayından Kaldır