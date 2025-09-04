Haberler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal mı oldu?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal mı oldu?
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yapılan değerlendirmeler sonucunda takımın başına İsmail Kartal'ı getirme kararı aldı.

Uzun süredir yeni hoca için alternatifleri değerlendiren yönetim, son noktayı koydu. Ali Koç'un onayıyla İsmail Kartal yeniden göreve getirildi ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından vakit kaybetmeden yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Son günlerde oldukça yoğun görüşmeler gerçekleştirildi.

DEVİN ÖZEK'TEN RAPORLAR

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, bu süreçte Başkan Ali Koç'a yabancı teknik adam alternatiflerini sundu. Özek, farklı isimler hakkında ayrıntılı raporlar hazırlayarak yönetime iletti.

HOENESS GÜNDEME GELDİ AMA OLMADI

Sunulan adaylar arasında Stuttgart'ın teknik patronu Sebastian Hoeness de vardı. Ancak Alman çalıştırıcının şu aşamada Türkiye'ye sıcak bakmadığı öğrenildi.

SPALLETTI VE POSTECOGLOU'DAN SONUÇ ÇIKMADI

Alternatifler arasında öne çıkan Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou isimleriyle de temas kuruldu. Fakat bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı.

İSMAİL KARTAL İLE YOLA DEVAM

Tüm değerlendirmelerin ardından Fenerbahçe, daha önce de takımı çalıştıran İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Bugün saat 15.00'te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından Kartal'ın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Osman DEMİR
