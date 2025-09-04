Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal mı oldu?

Uzun süredir yeni hoca için alternatifleri değerlendiren yönetim, son noktayı koydu. Ali Koç'un onayıyla İsmail Kartal yeniden göreve getirildi ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL MI OLDU?

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından vakit kaybetmeden yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Son günlerde oldukça yoğun görüşmeler gerçekleştirildi.

DEVİN ÖZEK'TEN RAPORLAR

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, bu süreçte Başkan Ali Koç'a yabancı teknik adam alternatiflerini sundu. Özek, farklı isimler hakkında ayrıntılı raporlar hazırlayarak yönetime iletti.

HOENESS GÜNDEME GELDİ AMA OLMADI

Sunulan adaylar arasında Stuttgart'ın teknik patronu Sebastian Hoeness de vardı. Ancak Alman çalıştırıcının şu aşamada Türkiye'ye sıcak bakmadığı öğrenildi.

SPALLETTI VE POSTECOGLOU'DAN SONUÇ ÇIKMADI

Alternatifler arasında öne çıkan Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou isimleriyle de temas kuruldu. Fakat bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı.

İSMAİL KARTAL İLE YOLA DEVAM

Tüm değerlendirmelerin ardından Fenerbahçe, daha önce de takımı çalıştıran İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Bugün saat 15.00'te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından Kartal'ın resmi olarak açıklanması bekleniyor.