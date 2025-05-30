Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Okan Özkan kimdir, geçmişte hangi işleri yaptı?

Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Okan Özkan kimdir, geçmişte hangi işleri yaptı?
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrıldı. Branco'nun ayrılığı sonrasında yerine geçecek isim de ortaya çıktı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Okan Özkan kimdir?

Fenerbahçe'de Mario Branco dönemi sona erdi. Sarı-lacivertliler, yeni sportif direktör olarak Okan Özkan'la anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Okan Özkan kimdir, geçmişte hangi işleri yaptı?

FENERBAHÇE'NİN YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜ OKAN ÖZKAN KİMDİR?

Sports Digitale'in haberine göre Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Okan Özkan oldu. Devin Özek'e yardımcılık teklif edildi.

Okan Özkan, 2 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuş, futbol alanında hem teknik hem de idari kariyeriyle öne çıkan genç ve yetkin bir spor yöneticisidir. UEFA A Lisans antrenörlük sertifikasına sahip olan Özkan, saha içi ve saha dışı tecrübesini birleştirerek futbol dünyasında önemli bir konuma ulaşmıştır.

2025 yılı itibarıyla 34 yaşında olan Özkan, genç yaşına rağmen Fenerbahçe'de sportif direktörlük gibi kritik görevleri üstlenerek dikkat çekmektedir.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu.

2012-2013 sezonunda İtalya'da Università di Siena'da spor endüstrisi ve yönetimi eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı'nı tamamladı.

Marmara Üniversitesi'nde Spor Yönetimi yüksek lisansı yaparak akademik altyapısını güçlendirdi..

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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