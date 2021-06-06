Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun Cengiz Holding olacağı iddialarına taraftarlar ateş püskürdü
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Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun Cengiz Holding olacağı iddialarına taraftarlar ateş püskürdü

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de seçim öncesi sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Cengiz Holding'le sponsorluk anlaşması yaparak kasasına 22 milyon lira koyacağı öne sürüldü. Bu iddialar sonrası sinirden çılgına dönen Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada ateş püskürdü.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un mali yönden yeni kaynak yaratma girişimleri sürüyor. Bu doğrultuda birçok görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler için ortaya atılan son iddia taraftarların tepkisini çekti.

"KULÜBÜN KASASINA 22 MİLYON LİRA GİRECEK"

Gazeteci Suat Vilgen yeni anlaşmayı sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe ile Cengiz Holding arasında yapılan sponsorluk anlaşması ile Sarı-Lacivertli kulübün kasasına 22 milyon lira (Yaklaşık 2,5 milyon dolar) girecek" sözleriyle anlaşmanın imzalandığını iddia etti. Cengiz Holding'le yapılacak bir anlaşmayı istemediklerini belirten taraftarlar tepkilerini dile getiren binlerce paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun Cengiz Holding olacağı iddialarına taraftarlar ateş püskürdü
Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun Cengiz Holding olacağı iddialarına taraftarlar ateş püskürdü
Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun Cengiz Holding olacağı iddialarına taraftarlar ateş püskürdü
Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun Cengiz Holding olacağı iddialarına taraftarlar ateş püskürdü
Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun Cengiz Holding olacağı iddialarına taraftarlar ateş püskürdü
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Ali Gülhan
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Haber Yorumları (3)
LOKUM CETO : daha kötüsü yillardir sponsor stadin adini bile degistirdiler hahaha ona niye sesleri cikmadi ..
Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
SELİN AKPINAR : Cengiz birilerinin desteği ile tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen bir varlık. Gsliyim ama fenerli olsaydım çıldırırdım
Cevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır
DENİZ ÇAPA: Ali Koç şaşırma sabrımızı taşırma. Bian önce şu başkanlığı bırak ve git. Aziz Yıldırım yalvarıyorum tekran başkan ol ve sen ne dersen onu yapalım. Sen kimi istersen senden sonra o başkan olsun
Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
500
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Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun Cengiz Holding olacağı iddialarına taraftarlar ateş püskürdü - Haberler Spor
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