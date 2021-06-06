Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun Cengiz Holding olacağı iddialarına taraftarlar ateş püskürdü

Fenerbahçe'de seçim öncesi sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Cengiz Holding'le sponsorluk anlaşması yaparak kasasına 22 milyon lira koyacağı öne sürüldü. Bu iddialar sonrası sinirden çılgına dönen Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada ateş püskürdü.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un mali yönden yeni kaynak yaratma girişimleri sürüyor. Bu doğrultuda birçok görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler için ortaya atılan son iddia taraftarların tepkisini çekti.

"KULÜBÜN KASASINA 22 MİLYON LİRA GİRECEK"

Gazeteci Suat Vilgen yeni anlaşmayı sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe ile Cengiz Holding arasında yapılan sponsorluk anlaşması ile Sarı-Lacivertli kulübün kasasına 22 milyon lira (Yaklaşık 2,5 milyon dolar) girecek" sözleriyle anlaşmanın imzalandığını iddia etti. Cengiz Holding'le yapılacak bir anlaşmayı istemediklerini belirten taraftarlar tepkilerini dile getiren binlerce paylaşım yaptı.