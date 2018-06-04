Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Ali Koç'un Serveti 850 Milyon Dolar
Dün yapılan kongrede Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Ali Koç'un serveti, Forbes'in verilerine göre 850 milyon doları buluyor.
Fenerbahçe'de tarihi seçim sona erdi ve Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu.
NET SERVETİ 850 MİLYON DOLAR
Fenerbahçe'ye başkan olması halinde kulüp kasasını dolduracağını söyleyen Ali Koç'un serveti merak ediliyor. Futbol dünyasının Ali Koç, Ünal Aysal, Nihat Özdemir ve Mehmet Ali Aydınlar gibi tanınan isimleri de listede yer aldı. Forbes'in 2018 verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre Ali Koç'un net servetinin 850 milyon dolar...
YORUMLAR (23)
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Çokmu o para 4 tane neymar alabilirsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Başkanın zenginliği ile ne alaka ? Kulübe en fazla sponsor olabilir kaldı ki sponsoru var. Fenerbahçe yönetiminde hep zengin insanlar vardı zenginlikle alakalı bir durum değil bu. Uefa''nın bu konuda kanunları var. Öyle dışarıdan para getirip kasaya koyamıyorsun.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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FENERDE BAŞKAN SORUNU YOK Kİ. ONLARDA GALATASARAY KOMPLEKSİ VAR. ALİ KOÇLA ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL GS. 2 ŞAMPİYONLUK ALIRSA BAŞLARLAR ŞAKIMAYA ALİ KOÇ İSTİFA DİYE. TÜRKİYE GALATASARAYDIR.Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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baskanlar değişir ama sampıyon degısmez gelenektır bizde mayıslar cımbom. kongrede bile gsnın adı gecıyor gsyı konusuyorlar okadar gucluyuzkı dertlerı hedefleri zırve orneklerı bizizCevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
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mustafa koç daha zengindi. ikimetre bezle terki dünya ettiCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır