Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Ali Koç'un Serveti 850 Milyon Dolar

Fenerbahçe'de tarihi seçim sona erdi ve Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu.

NET SERVETİ 850 MİLYON DOLAR

Fenerbahçe'ye başkan olması halinde kulüp kasasını dolduracağını söyleyen Ali Koç'un serveti merak ediliyor. Futbol dünyasının Ali Koç, Ünal Aysal, Nihat Özdemir ve Mehmet Ali Aydınlar gibi tanınan isimleri de listede yer aldı. Forbes'in 2018 verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre Ali Koç'un net servetinin 850 milyon dolar...