Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor

Fenerbahçe'nin Belçika'nın Westerlo takımına iki sezondur kiraladığı Berke Özer performansıyla göz dolduruyor.

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Bu sezon 17 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan 20 yaşındaki kaleci, gelecek adına sarı-lacivertlileri de umutlandırdı. Berke maç başına yediği gol, topu oyuna sokmasındaki başarısı, kurtarış yüzdesi ve kalesini gole kapatma istatistikleriyle Belçika Proximus Ligi'nde dikkatleri çekti.

EN AZ GOL YİYEN 3. KALECİ

Rakiplerine 17 maçta 19 kez gol şansı vererek bu alanda en iyi 3. isim olan genç kaleci, 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı ve 2. sırada yer aldı. Berke, maç başına 2.45 ve yüzde 45 pozisyon kurtarma istatistiklerine ulaştı.

Berke Özer, topu oyuna iyi sokan kalecilerin öneminin arttığı Avrupa futbolunda bu özelliğiyle de ön plana çıktı. 20 yaşındaki kaleci maç başına 9.2 pas ve yüzde 96 kısa pas yüzdesiyle ligin en iyi kalecilerinin başında geldi.