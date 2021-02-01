Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor

01.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:36
Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor

Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı 20 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 7 karşılaşmada kalesini gole kapatan Berke, 19 golle ligin en az gol yiyen 3. kalecisi konumunda.

Fenerbahçe'nin Belçika'nın Westerlo takımına iki sezondur kiraladığı Berke Özer performansıyla göz dolduruyor.

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Bu sezon 17 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan 20 yaşındaki kaleci, gelecek adına sarı-lacivertlileri de umutlandırdı. Berke maç başına yediği gol, topu oyuna sokmasındaki başarısı, kurtarış yüzdesi ve kalesini gole kapatma istatistikleriyle Belçika Proximus Ligi'nde dikkatleri çekti.

EN AZ GOL YİYEN 3. KALECİ

Rakiplerine 17 maçta 19 kez gol şansı vererek bu alanda en iyi 3. isim olan genç kaleci, 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı ve 2. sırada yer aldı. Berke, maç başına 2.45 ve yüzde 45 pozisyon kurtarma istatistiklerine ulaştı.

Berke Özer, topu oyuna iyi sokan kalecilerin öneminin arttığı Avrupa futbolunda bu özelliğiyle de ön plana çıktı. 20 yaşındaki kaleci maç başına 9.2 pas ve yüzde 96 kısa pas yüzdesiyle ligin en iyi kalecilerinin başında geldi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ünal Karaman Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Terör Manisa Ahmetli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 14:35:50. #1.15#
title