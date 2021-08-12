Futbol: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu

Futbol: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında HJK Helsinki, sahasında Neftçi'yi 3-0 yenerek tur atladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında HJK Helsinki, sahasında Neftçi'yi 3-0 yenerek tur atladı.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Fin ekibi HJK Helsinki, 2-2 sona eren ilk karşılaşmanın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi ağırladı.

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta rakibini Riku Riski ve Roope Riski'nin (2) golleriyle 3-0 mağlup eden HJK Helsinki, tur atladı.

Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki play-off maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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