Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki fikstürü belli oldu.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde, dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe, D grubunda E. Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp ile eşleşmişti. Sarı-lacivertlilerin grup müsabakalarında oynayacağı maçların tarihleri de belli oldu. Kanarya, ilk maçında 16 Eylül'de Almanya deplasmanında Frankfurt ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin maç programı şöyle:

16 Eylül Perşembe

22.00 Frankfurt - Fenerbahçe

30 Eylül Perşembe

19.45 Fenerbahçe - Olympiakos

21 Ekim Perşembe

19.45 Fenerbahçe - Antwerp

4 Kasım Perşembe

23.00 Antwerp - Fenerbahçe

25 Kasım Perşembe

23.00 Olympiakos - Fenerbahçe

9 Aralık Perşembe

20.45 Fenerbahçe - Frankfurt - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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