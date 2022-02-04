Fenerbahçe'nin sol bek hasreti son buldu! Yıldız futbolcu imza için geliyor

Fenerbahçe ara transfer döneminde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sezon başından bu yana sol bek transferi için mesai harcayan sarı-lacivertliler, Cagliari forması giyen Charalampos Lykogiannis'le her konuda anlaşmaya vardı.

Charalampos Lykogiannis

FENERBAHÇE, LYKOGIANNIS İÇİN SERBEST KALMA BEDELİ ÖDEYECEK

Ajansspor'un İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'dan aktardığı habere göre; Fenerbahçe'nin, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Cagliari'de forma giyen sol bek Charalampos Lykogiannis'i kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe'nin Yunan oyuncu için Cagliari'ye bir serbest kalma bedeli ödeyeceği ancak bu bedelin ne kadar olduğu haberde belirtilmedi.

Haberler.com - Spor