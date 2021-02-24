Fenerbahçe'nin sezon başında ilgilendiği teknik direktör Nenad Bjelica, Hırvatistan'da tarih yazıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında gündemine gelen Nenad Bjelica, bir süre sarı-lacivertli takımdan haber beklemiş ancak yönetimden olumlu bir hamle gelmeyince Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Osijek ile anlaşma sağlamıştı. Hırvatistan'da başarılı performansıyla tarih yazan Bjelica, Fenerbahçe yönetimini pişman etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-lacivertliler ile lider Galatasaray'ın arasındaki puan farkı 3'e çıktı. Göztepe karşısında alınan mağlubiyet ve kötü futbol hem taraftarı hem Fenerbahçe yönetimini çileden çıkarttı. Erol Bulut'un geleceği sorgulanmaya başlandı.

Başkan Ali Koç'un oynanan kötü futbol sonrası bir hayli sinirli olduğu ve köprüleri attığı iddia edildi. Ayrıca Trabzonspor maçında alınabilecek kötü bir sonucun Erol Bulut ile yolların ayrılmasına neden olabileceği iddia ediliyor.

BJELICA'NIN PERFORMANSI PİŞMAN ETTİ

Milliyet'in derlediği habere göre, Fenerbahçe'de sezon başında gündeme gelen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, sarı-lacivertlileri pişman eden bir performansa imza attı. Sezon başında takımı Erol Bulut'a emanet eden Fenerbahçe yönetimi Bjelica'nın olağanüstü performansı sonrası büyük pişmanlık yaşadı.

OSIJEK İLE TARİH YAZIYOR

Hırvat teknik adam Osijek ile Fenerbahçe'yi pişman eden bir performans sergiledi. 48 yaşındaki genç teknik adam yeni takımıyla Hırvatistan 1. Ligi'nde 22 maçta 48 puan toplayarak lider ve 1 maç eksiği olan Dinamo Zagreb ile aynı puanda şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

AVRUPA'NIN RADARINA GİRDİ

Transfermarkt verilerine göre hazırlanan raporda, kadro değeri 24.8 milyon euro olan Osijek ile yakaladığı başarı sonrası Nenad Bjelica'ya Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler olduğu belirtildi.

İLK KEZ ŞAMPİYON YAPABİLİR

Hırvatistan 1. Ligi'nde sezonun bitmesine 14 maç kaldı. Nenad Bjelica yönetiminde Osijek'in tarihinde ilk kez şampiyon olma fırsatı bulunuyor. Osijek kulüp tarihi boyunca sadece 98-99 sezonunda Hırvatistan Kupası kazandı. Kulüp, 23 yıl boyunca ulusal veya uluslararası kupa kazanma başarısı gösteremedi.

20 YIL SONRA BİR İLKİN PEŞİNDE

Sezon başında Nenad Bjelica yönetiminde genç futbolcularla şampiyonluğun en büyük favorisi olan Osijek, kulüp tarihi boyunca Hırvatistan 1. Ligi'nde sadece 1 kez ilk 2'de yer almış ve 2000/01 sezonunu Dinamo Zagreb'in gerisinde 2. sırada tamamlamıştı. Osijek takımı bu sezonu ilk 2'de tamamlaması durumunda Bjelica ile bu başarıyı 20 yıl sonra yakalamış olacak.

İKİNCİ KEZ KUPA ZAFERİNİ YAŞATMAK İSTİYOR

Nenad Bjelica yönetimindeki Osijek takımı Hırvatistan Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Osijek, Hırvatistan Kupası'nda çeyrek finalde Rijeka ile karşı karşıya gelecek. Bjelica, Osijek'e kulüp tarihinin ikinci kupa zaferini yaşatmak istiyor.