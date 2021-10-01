Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics oldu

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics oldu

Altınyıldız Classics, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2021-2022 sezonunda resmi giyim sponsor oldu.

Altınyıldız Classics, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2021-2022 sezonunda resmi giyim sponsor oldu.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre şirket, Türk sporuna çeşitli alanlarda destek vermeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2021-2022 sezonunda resmi giyim sponsor olan Altınyıldız Classics, Fenerbahçe'nin Futbol A Takımı, Basketbol (Kadın/Erkek) ve Voleybol (Kadın/Erkek) takımlarının sporcu ve teknik heyetlerine özel koleksiyon hazırlayacak.

Her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlardan hem şık hem casual tarzda yorumlanan parçalara, takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar ürettiği her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarıyla rahatlığı zirveye taşıyan Altınyıldız Classics, takım elbiseden casual tarzdaki ürünlere kadar her grup için ayrı tasarımları, sporcular ve teknik ekiple buluşturacak.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
Türk lirası mevduatlara stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı

Türk lirası mevduatlara stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı

 Cumhurbaşkanı Kararıyla Türk lirası mevduatlara stopaj desteği uygulamasının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararıyla Türk lirası mevduatlara stopaj desteği uygulamasının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Aykut Erdoğdu Sezai Temelli Devlet Bahçeli
Magazin Oğuzhan Koç Amelia Hamlin Ezgi Mola
Spor Abdullah Avcı Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Fatma Şahin Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 10:24:23. #1.12#