Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Kura tam dişimize göre - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Kura tam dişimize göre

Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. İlk kez bu sezon düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı turnuvasında sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp'in bulunduğu grupta 3. olan Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Konferans Ligi'ne play-off turundan katılacak temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

MUHTEMEL RAKİPLER, KONFERANS LİGİ'NDE GRUBUNU 2. BİTİRENLER OLACAK

Fenerbahçe'nin play-off turundaki olası rakipleri, Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlar olacak. Eleme usulü oynanacak maçlarda temsilcimiz kazanan taraf olması durumunda son 16 turuna yükselecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

  • Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
  • Partizan (Sırbistan)
  • Bodo/Glimt (Norveç)
  • Randers (Danimarka)
  • Slavia Prag (Çekya)
  • PAOK (Yunanistan)
  • Vitesse ya da Tottenham
  • Karabağ (Azerbaycan)

KURA ÇEKİMİ 13 ARALIK'TA

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

Konferans Ligi'ne giden Fenerbahçe'de Vitor Pereira topu yönetime attı: Benim kararım değil

Konferans Ligi'ne giden Fenerbahçe'de Vitor Pereira topu yönetime attı: Benim kararım değil

 Fenerbahçe kasasını doldurdu! İşte Kanarya'nın Avrupa Ligi'nden elde ettiği toplam gelir

Fenerbahçe kasasını doldurdu! İşte Kanarya'nın Avrupa Ligi'nden elde ettiği toplam gelir

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title