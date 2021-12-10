Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Kura tam dişimize göre
Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. İlk kez bu sezon düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı turnuvasında sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.
Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp'in bulunduğu grupta 3. olan Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Konferans Ligi'ne play-off turundan katılacak temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.
MUHTEMEL RAKİPLER, KONFERANS LİGİ'NDE GRUBUNU 2. BİTİRENLER OLACAK
Fenerbahçe'nin play-off turundaki olası rakipleri, Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlar olacak. Eleme usulü oynanacak maçlarda temsilcimiz kazanan taraf olması durumunda son 16 turuna yükselecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:
- Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
- Partizan (Sırbistan)
- Bodo/Glimt (Norveç)
- Randers (Danimarka)
- Slavia Prag (Çekya)
- PAOK (Yunanistan)
- Vitesse ya da Tottenham
- Karabağ (Azerbaycan)
KURA ÇEKİMİ 13 ARALIK'TA
UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.
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