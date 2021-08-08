Fenerbahçe'nin Kim'i transfer etmesi Beijing Guoan antrenörünü hayretler içinde bıraktı: Bunu nasıl başardılar bilmiyorum

Dünya devlerinin kadrosuna katmak için peşinde olduğu savunmacı Min-Jae Kim'i Fenerbahçe'nin renklerine bağlaması dünyada geniş yankı uyandırdı. Güney Koreli futbolcunun Beijing Guoan'dan antrenörü Jankovic, sarı-lacivertlilerin bu transferi gerçekleştirerek büyük iş başardığını söyledi. Jankovi yaptığı açıklamada, "Kim, Porto ile görüşme halindeydi. Tottenham ve Juventus scoutları onu izlemeye geliyordu. Fenerbahçe'nin nasıl yaptığını bilmiyorum ama çok büyük bir iş başardı" dedi.

Fenerbahçe'nin Beijing Guoan'dan transferi Min-Jae Kim için kulübün yardımcı antrenörü Zoran Jankovic beIN Sports'a önemli değerlendirmelerde bulundu. Güney Koreli yıldızın oyun içi özelliklerinden bahseden Jankovic, futbolcunun peşinde dünya devlerinin de olduğunu söyledi.

Beijing Guoan Yardımcı Antrenörü Zoran Jankovic'in açıklamalarından satır başları:

"SAHADA SANKİ ALT YAŞTAN ÇOCUKLARLA OYNUYORMUŞ KADAR RAHAT"

"24 yaşında olmasına rağmen ben onun kadar iyi bir savunmacıyla az karşılaştım. Seviyesi Çin Ligi'nin üstündeydi ve Avrupa'nın elit kulüplerinde oynayabilecek bir seviyedeydi. Sahada sanki alt yaştan oyuncularla oynuyormuş kadar rahat ve sorunları kolaylıkla çözüyor. Biz takım olarak üçlü savunma kullanmıyorduk ancak zeki bir oyuncu ve özellikleriyle problem yaşamayacağını düşünüyorum.

"EN BÜYÜK EKSİSİ RAHATLIĞI"

Oyun görüşünü çok beğeniyorum. Topu ayağına aldığında oyunu iyi okuyor ve topu doğru isimle buluşturuyor. Uygun pozisyonda birini bulamazsa savunmadan topla çıkmayı tercih ediyor. Hava toplarında da etkili bir oyuncu. En büyük eksisi ise rahatlığı. Etrafındakilerden üstte olduğunu bilmek onu bu rahatlığa sevk edebiliyor ve takımın kalesinde pozisyona sebep olabiliyor.

"TOTTENHAM VE JUVENTUS GÖZLEMCİLERİ ONU İZLEMEYE GELİYORDU"

Kim, Porto ile görüşme halindeydi. Tottenham ve Juventus gözlemcileri onu izlemeye geliyordu. Fenerbahçe'nin nasıl yaptığını bilmiyorum ama çok büyük bir iş başardı. Yakında onu siz de çok iyi tanıyacaksınız."