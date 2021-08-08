Fenerbahçe'nin Kim'i transfer etmesi Beijing Guoan antrenörünü hayretler içinde bıraktı: Bunu nasıl başardılar bilmiyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin Kim'i transfer etmesi Beijing Guoan antrenörünü hayretler içinde bıraktı: Bunu nasıl başardılar bilmiyorum

Fenerbahçe'nin Kim'i transfer etmesi Beijing Guoan antrenörünü hayretler içinde bıraktı: Bunu nasıl başardılar bilmiyorum
Haberler.com - Haberler | Spor

Dünya devlerinin kadrosuna katmak için peşinde olduğu savunmacı Min-Jae Kim'i Fenerbahçe'nin renklerine bağlaması dünyada geniş yankı uyandırdı. Güney Koreli futbolcunun Beijing Guoan'dan antrenörü Jankovic, sarı-lacivertlilerin bu transferi gerçekleştirerek büyük iş başardığını söyledi. Jankovi yaptığı açıklamada, "Kim, Porto ile görüşme halindeydi. Tottenham ve Juventus scoutları onu izlemeye geliyordu. Fenerbahçe'nin nasıl yaptığını bilmiyorum ama çok büyük bir iş başardı" dedi.

Fenerbahçe'nin Beijing Guoan'dan transferi Min-Jae Kim için kulübün yardımcı antrenörü Zoran Jankovic beIN Sports'a önemli değerlendirmelerde bulundu. Güney Koreli yıldızın oyun içi özelliklerinden bahseden Jankovic, futbolcunun peşinde dünya devlerinin de olduğunu söyledi.

Beijing Guoan Yardımcı Antrenörü Zoran Jankovic'in açıklamalarından satır başları:

"SAHADA SANKİ ALT YAŞTAN ÇOCUKLARLA OYNUYORMUŞ KADAR RAHAT"

"24 yaşında olmasına rağmen ben onun kadar iyi bir savunmacıyla az karşılaştım. Seviyesi Çin Ligi'nin üstündeydi ve Avrupa'nın elit kulüplerinde oynayabilecek bir seviyedeydi. Sahada sanki alt yaştan oyuncularla oynuyormuş kadar rahat ve sorunları kolaylıkla çözüyor. Biz takım olarak üçlü savunma kullanmıyorduk ancak zeki bir oyuncu ve özellikleriyle problem yaşamayacağını düşünüyorum.

"EN BÜYÜK EKSİSİ RAHATLIĞI"

Oyun görüşünü çok beğeniyorum. Topu ayağına aldığında oyunu iyi okuyor ve topu doğru isimle buluşturuyor. Uygun pozisyonda birini bulamazsa savunmadan topla çıkmayı tercih ediyor. Hava toplarında da etkili bir oyuncu. En büyük eksisi ise rahatlığı. Etrafındakilerden üstte olduğunu bilmek onu bu rahatlığa sevk edebiliyor ve takımın kalesinde pozisyona sebep olabiliyor.

"TOTTENHAM VE JUVENTUS GÖZLEMCİLERİ ONU İZLEMEYE GELİYORDU"

Kim, Porto ile görüşme halindeydi. Tottenham ve Juventus gözlemcileri onu izlemeye geliyordu. Fenerbahçe'nin nasıl yaptığını bilmiyorum ama çok büyük bir iş başardı. Yakında onu siz de çok iyi tanıyacaksınız."

Yok artık Frey! F.Bahçe kariyerinde 5 golü olan İsviçreli forvet, S.Liege'e karşı 76 dakikada 5 gol attı
Yok artık Frey! F.Bahçe kariyerinde 5 golü olan İsviçreli forvet, S.Liege'e karşı 76 dakikada 5 gol attı
Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
Fenerbahçe hakkında şikayette bulunan Galatasaray'ın başvurusu reddedildi
Fenerbahçe hakkında şikayette bulunan Galatasaray'ın başvurusu reddedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Eda Erdem Lionel Messi Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'nin Kim'i transfer etmesi Beijing Guoan antrenörünü hayretler içinde bıraktı: Bunu nasıl başardılar bilmiyorum - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 19:50:00. #1.16#

title