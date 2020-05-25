Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve şimdiki kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit, katıldığı canlı yayında Demirel'in teknik direktörlüğe hazırlandığını dile getirdi.

Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Volkan Demirel'in menajeri olan Erdinç Şehit, gazeteci Mehmet Ayan'ın Instagram canlı yayınına konuk oldu. Demirel'in gelecek planlarını anlatan Şehit, deneyimli ismin teknik direktörlüğe hazırlandığını söyledi.

"VOLKAN'IN HEDEFİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK"

Volkan Demirel'in kaleci antrenörü olmayacağını belirten Erdinç Şehit, "Volkan Demirel'in her tarafında bir renk ve bir takım vardı. Bay Fenerbahçe'dir kendisi. Başka hiçbir takımla işi olmadı. Bu arada kendisi kaleci antrenörlüğü yapmayacak. Volkan kendini teknik direktörlüğe hazırlıyor. Çok da sıkı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE 522 MAÇA ÇIKTI

Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde toplamda 522 maça çıktı. Süper Lig'de 390 kez sarı lacivertli formayı giyen Volkan Demirel, 142 maçta kalesini gole kapatı. Şampiyonlar Ligi'nde 40, UEFA Avrupa Ligi'nde 49 maça çıkan deneyimli isim 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa sevinci yaşadı.