HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve şimdiki kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit, katıldığı canlı yayında Demirel'in teknik direktörlüğe hazırlandığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük
25.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:05

Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Volkan Demirel'in menajeri olan Erdinç Şehit, gazeteci Mehmet Ayan'ın Instagram canlı yayınına konuk oldu. Demirel'in gelecek planlarını anlatan Şehit, deneyimli ismin teknik direktörlüğe hazırlandığını söyledi.

"VOLKAN'IN HEDEFİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK"

Volkan Demirel'in kaleci antrenörü olmayacağını belirten Erdinç Şehit, "Volkan Demirel'in her tarafında bir renk ve bir takım vardı. Bay Fenerbahçe'dir kendisi. Başka hiçbir takımla işi olmadı. Bu arada kendisi kaleci antrenörlüğü yapmayacak. Volkan kendini teknik direktörlüğe hazırlıyor. Çok da sıkı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE 522 MAÇA ÇIKTI

Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde toplamda 522 maça çıktı. Süper Lig'de 390 kez sarı lacivertli formayı giyen Volkan Demirel, 142 maçta kalesini gole kapatı. Şampiyonlar Ligi'nde 40, UEFA Avrupa Ligi'nde 49 maça çıkan deneyimli isim 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa sevinci yaşadı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi Spor
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti Spor
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor Spor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor Spor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu...
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor Spor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Şov yıldızının ölümünün sır perdesini sosyal medya paylaşımı aralayacak
Şov yıldızının ölümünün sır perdesini sosyal medya paylaşımı aralayacak
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim...
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını 'Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli' diyerek eleştirdi
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli"...
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Mfö İrem Derici Kenan Doğulu Bergüzar Korel
Spor Neymar Ali Koç Arda Turan Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bayram Antalya Survivor Galatasaray
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 13:05:52. #1.14#
title