Fenerbahçe'nin kabusu bitmiyor! Sarı-Lacivertliler, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu - Haberler Spor
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Fenerbahçe'nin kabusu bitmiyor! Sarı-Lacivertliler, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu

Fenerbahçe'nin kabusu bitmiyor! Sarı-Lacivertliler, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu
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Adana Demirspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. 29'da Valencia'nın penaltı golüyle perde açıldı. 34'te Gökhan İnler şık golle skoru eşitledi. 46'da Belhanda galibiyet golünü kaydetti. Fenerbahçe için ligin ikinci yarısında hiçbir şey değişmedi. Taraftarlar, Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya güzel başlama umuduyla giren Fenerbahçe yine başa döndü. Teknik direktörsüz Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Adana Demirspor'a diş geçiremedi. Fenerbahçe'nin skor dışında ortaya koyduğu futbol da hayli etkisizdi.

Fenerbahçe'nin kabusu bitmiyor! Sarı-Lacivertliler, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Sarı-Lacivertli taraftarlar, ikinci yarıda stadı 'Ali Koç istifa' tezahüratıyla inletti. Yayıncı kuruluş sesi kısmak için uğraşsa da Fenerbahçeli taraftarların tepkisi çok büyük oldu.

"2 HAFTAYA BİTEBİLİR"

Karşılaşmadan önce Başkan Ali Koç'un hoca konusu hakkında yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. Ali Koç, "2 haftaya belli olabilir. Büyük isim getirmek öyle kolay değil. Zoom görüşmesiyle olmuyor bu işler. Seyahatlerime yarın başlıyorum" ifadelerini kullandı.

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