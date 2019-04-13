Fenerbahçe'nin İstediği Söylenen Ricardo Centurion İçin Başkandan Açıklama Geldi

Blanco, Centurion'un olası ayrılığı hakkında konuşurken ''Bu kulüp kazanmak için oynuyor. Bu sene iki önemli oyuncumuzu sattık. Centurion giderse 3 olacak. Arjantin'de birçok takım, bu kadar oyuncu satıp nasıl başarılı oluyorsun diye bana soruyorlar. Futbolda yaptığımız en iyi şeylerden biri bu.'' dedi.

"AYRILMASINI DÜŞÜNMÜYORUM"

26 yaşındaki futbolcunun ayrılacağını düşünmediğini de söyleyen Arjantinli başkan, "Bana transfer hakkında bir şey demedi. Bu konuda konuşmamız olmadı. Ancak ayrılması için bir sebep göremiyorum. Ben de B planı yapmayı düşünmüyorum. Ayrılmasını düşünmüyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Ricardo Centurion için Racing Club'a 5 milyon euro teklif edeceği, pazarlıklar da bir senelik satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de olacağı belirtilmişti.