Fenerbahçe'nin İstediği Söylenen Ricardo Centurion İçin Başkandan Açıklama Geldi
Arjantin Liginde şampiyon olan Racing Club'ın başkanı Victor Blanco, Fenerbahçe'nin transfer listesine giren takımın 10 numarası Ricardo Centurion için açıklamalarda bulundu.
Blanco, Centurion'un olası ayrılığı hakkında konuşurken ''Bu kulüp kazanmak için oynuyor. Bu sene iki önemli oyuncumuzu sattık. Centurion giderse 3 olacak. Arjantin'de birçok takım, bu kadar oyuncu satıp nasıl başarılı oluyorsun diye bana soruyorlar. Futbolda yaptığımız en iyi şeylerden biri bu.'' dedi.
"AYRILMASINI DÜŞÜNMÜYORUM"
26 yaşındaki futbolcunun ayrılacağını düşünmediğini de söyleyen Arjantinli başkan, "Bana transfer hakkında bir şey demedi. Bu konuda konuşmamız olmadı. Ancak ayrılması için bir sebep göremiyorum. Ben de B planı yapmayı düşünmüyorum. Ayrılmasını düşünmüyorum." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin Ricardo Centurion için Racing Club'a 5 milyon euro teklif edeceği, pazarlıklar da bir senelik satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de olacağı belirtilmişti.
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Bu futbolcunun Fenerbahçe''ye gelme ihtimali var mı ! Olmadığını bir çok Fenerbahçe taraftarı da farkındadır .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır