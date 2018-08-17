Fenerbahçe'nin İstediği Janssen Ortada Kaldı

Fenerbahçe geçen sezon kiraladığı Vincent Janssen'i bu sene de Tottenham'dan kiralamak istedi fakat kulüpler anlaşamayınca İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği Janssen ortada kaldı.

Hollandalı forvet Janssen, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmek istiyordu. Sarı-lacivertliler de Cocu'nun talebi sonrası Tottenham'a teklif yaptı. Ancak iki kulüp bir türlü anlaşma sağlayamadı.

A takımla antrenmanlara çıkmasına izin verilmeyen Janssen'e son olarak forma numarası da tahsis edilmedi. İngiltere'de transfer dönemi kapandı ve 23 yaşındaki forvete başka liglerden de teklif yok.

JANSSEN'E FENERBAHÇE'DEN BAŞKA TEKLİF YOK

Hollandalı golcü Vincent Janssen'in Fenerbahçe kulübü dışında herhangi bir talibi bulunmuyor.

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