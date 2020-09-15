Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Eran Zahavi ile Hollanda ekibi PSV'nin ilgilendiği ve İsrailli golcüye 2.5 milyon eurodan 2 yıllık teklif yapıldığı belirtildi. 33 yaşındaki Zahavi ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ancak henüz resmi bir teklif yapmadığı kaydedildi.

15.09.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:42

Uzun süre Fenerbahçe ile adı anılan Eran Zahavi için İsrail'den Sport1 flaş bir iddia ortaya attı.

Sport1'deki haberde; Eran Zahavi için Fenerbahçe'nin resmi bir teklif sunmamasının ardından PSV ile Beşiktaş'ın devrede olduğu kaydedildi. PSV'nin yıllık 2.5 milyon eurodan 2 sezonluk bir teklif sunduğu bilgisi verildi.

BEŞİKTAŞ HENÜZ RESMİ TEKLİF YAPMADI

Beşiktaş'ın henüz resmi bir teklif sunmadığı ancak menajerler tarafından önerildiğinin altı çizildi.

Öte yandan, Eran Zahavi'nin kulübü Guangzhou RF'den bonservisini istediği ve yazışmaların en az 15 gün süreceği, İsrailli oyuncunun bu sürecin ardından yeni takımına imza atacağı da belirtildi.

106 MAÇTA 91 GOL VE 27 ASİST

Çin'de senelik 8-10 milyon euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya'yı adeta büyülediği ifade edildi.

(Sporx)

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi
Haber Yorumları (1)
KARTAL NADO: artık boşuna macera aramayın , bir an evvel yazılın bu adama bence !
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