Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapacağı 4 takım belli oldu
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapacağı 4 takım belli oldu

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapacağı 4 takım belli oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin resmi internet adresinden, Süper Lig öncesi 2. tur kamp programına dair bir açıklama metni yayımlandı. Metinde, 26 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek hazırlık maçı programı duyuruldu. Sarı-Lacivertliler, sırasıyla Gençlerbirliği, Zwolle, Greuther Fürth ve Dinamo Kiev takımlarıyla maç yapacak.

26 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek hazırlık maçı programı da duyuruldu. Sarı-lacivertliler, normal takvimde 22-30 Temmuz tarihleri aralığında Slovenya'da kamp yapmayı planlıyordu. Ancak, pandemi koşulları gerekçe gösterilerek bu program iptal edilmiş; sezon açılışına kadar çalışmaların İstanbul'da sürdürüleceği belirtilmişti.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapacağı 4 takım belli oldu

Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında düzenlenecek hazırlık maçı programı netleşmiştir.

Bu doğrultuda Takımımız,

26 Temmuz Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Ankara'da oynayacak ve tümü İstanbul'da olacak şekilde;

28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PEC Zwolle Takımı ile

31 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın Greuther Fürth Takımı ile

Ve 4 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev Takımı ile karşılaşacaktır.

Takımımızın maç programında pandemi vb. sebeplerle değişiklik ve güncellemeler olması halinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Hazırlık maçlarımızın yayın durumu adına görüşmelerimiz devam etmektedir, bu konudaki bilgilendirme de kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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