Fenerbahçe'nin Hatayspor'la oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
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Fenerbahçe'nin Hatayspor'la oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Hatayspor'la oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. Hatayspor'un yapımı tamamlanan 25 bin kişilik stadının açılışı için düzenlenecek maç 27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacaktı.

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan hazırlık maçı, sarı-lacivertlilerde vakalarının artması nedeniyle iptal edildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VAKA SAYISI 5'E ULAŞMIŞTI

Fenerbahçe, bir futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı - lacivertlilerde daha önce de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam sayı 5'e ulaştı.

Fenerbahçe'nin Hatayspor'la oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
Haber Yorumları (2)
CUMHURİYETE BAK HELE: Vaaybeee büyük kulübüz büyük camiaız diye diye diye bugünleride gördük cok şükür cok konuşmayacaksın hele hele Kendinden büyük hiç konuşmayacaksın daha susacağınız yok olacağınız günüde göreceğiz inşallah
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SHFGDGFDGDS: Geçmiş Olsun Fenerbahçe
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