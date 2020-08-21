Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Bastos için Başakşehir ve Beşiktaş da devreye girdi Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için Lazio ile olan transfer görüşmelerinde adını geçirdiği Bastos'a iki Türk takımı daha talip oldu. Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in yanı sıra Beşiktaş'ın da Angolalı futbolcu için çalışmalara başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'li Vedat Muriqi'in Lazio'ya olası transferinde adı geçen stoper Bastos'a iki sürpriz talip daha çıktı. Süper Lig'de sarı lacivertlilerin rakibi olan Beşiktaş ve Başakşehir, Angolalı futbolcu için devreye girdi.

İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberinde üç Türk ekibinin de Bastos'u istediği ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüğü iddia edildi.

22 MAÇTA OYNADI

4 sene önce Rus ekibi Rostov'dan 5 milyon euroya Lazio'ya gelen Bastos'un sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Angolalı stoper geçen sezon 16'sı Serie A olmak üzere 22 maça çıktı.

FENERBAHÇE CİDDİ AŞAMA KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin Muriqi ile olan görüşmelerin içinde Bastos adına ciddi bir aşama kaydedip transferde sona yaklaştığı hafta içerisinde öne sürülmüştü.