Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Marega'yı Porto bırakmak istemiyor
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Marega'yı Porto bırakmak istemiyor

18.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:49

Bu sezon golcülerinden beklenen verimi alamayan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için transfer listesinin başında Porto'dan Moussa Marega var. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Malili golcü için Porta Başkanı ve menajerinden açıklama geldi. Başkan Nuno Pinto, "Sözleşmeyi uzatmak için temasa geçtik. Menajerinin Portekiz'e gelmesini bekliyoruz. Pandemi nedeniyle seyahat sorunları yaşanıyor" dedi. Menajer Aziz Ben Aissa ise, "Bizim önceliğimiz Porto ancak her senaryoya da açığız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Marega için başkan Nuno Pinto'dan ve oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

"SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İÇİN TEMASA GEÇTİK"

Pinto, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini ve menajerini Portekiz'e davet ettiklerini ifade etti. Porto Başkanı, "Sözleşmesini uzatmak için temasa geçtik, menajerinin Portekiz'e gelmesini bekliyoruz. Pandemi nedeniyle seyahat sorunları yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ PORTO AMA HER ŞEY OLABİLİR"

Menajer Aziz Ben Aissa ise, "Fransa'da ciddi kısıtlamalar var. Yurt dışına çıkışlar özel izinlerle olabiliyor ve Marega'nın durumu bir aciliyet taşımıyor. Bizim önceliğimiz Porto ancak her senaryoya da açığız" dedi. Bu sezon Porto'da 36 maçta görev alan Marega, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Marega'yı Porto bırakmak istemiyor
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