Fenerbahçe'nin gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi

Transferde önceliği forvete veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in peşinde olduğu eski golcüsü Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi. Bonservisi Lazio'da olan Kosovalı golcünün tatil amaçlı olarak İstanbul'a geldiği belirtilse de transfer görüşmesi yapılacağı konuşuluyor. Vedat'ın İtalyan ekibinde devam etmesi beklenmiyor.