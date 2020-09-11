Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, gözaltına alındı Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan golcü yıldız Eran Zahavi, gürültü şikayeti üzerine gelen polislere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan golcü futbolcu Eran Zahavi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yapılan parti sonrasıçevreden aşırı gürültü nedeniyle şikayet geldi. Yıldız futbolcu Zahavi'nin kendisini sorgulayan polislere hakaret ettiği iddia edildi. İsrail polisi, Zahavi'yi göz altına aldı.