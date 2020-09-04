Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi, Çin kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesini sonlandırdı. Takımıyla yollarını ayıran futbolcunun sarı lacivertlilere gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi için önemli bir gelişme yaşandı. İsrailli futbolcunun kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesini sonlandırdığı ifade edildi. TRT Spor'un haberine göre sarı Eran Zahavi ile Çin ekibinin yolları ayrıldı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMASI BEKLENİYOR

İsrailli futbolcunun kısa sürede Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

4 GOL VE 1 ASİST

Bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi. İsrail Milli Takımı'nda oynayan Zahavi, profesyonel futbol kariyerinde daha önce Hapoel Tel Aviv, Ironi HaSharon, Palermo ve Maccabi Tel Aviv'de oynadı.