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Fenerbahçe'nin gündemindeki Diego Perotti'nin babası: Transfer teklifi yapıldı

Fenerbahçe ile adı geçen Roma'lı futbolcu Diego Perotti'nin babası Hugo Perotti, Avrupa'dan iki kulübün transfer teklifinin olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Diego Perotti'nin babası: Transfer teklifi yapıldı
13.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:01

Fenerbahçe ile adı anılan Diego Perotti'nin babası Hugo Perotti, transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Hugo Perotti, "Diego'nun Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Avrupa'dan iki tane teklifin olduğunu ve onu transfer etmeyi çok istediklerini biliyorum" açıklamasını yaptı.

"BOCA JUNIORS'TA OYNAMASI HAYALİM"

Kendisi de eski bir Boca Juniors oyuncusu olan Hugo Perotti, ünlü Arjantin kulübünün teklifinin olup olmadığına dair gelen soruya ise, "Boca Juniors teklif yaparsa, Diego oraya transfer olmayı ister. Bence, Bocalı taraftarlar da Diego'yu çok ister. Onun hayat boyu idolü Juan Roman Riquelme oldu. Juan Roman'ın kurduğu takımda olmayı kabul eder. Babası olarak onu bir gün Boca forması giymesi beni mutlu eder. Onun Boca ile Libertadores ile şampiyonluk kazanması hayalim. Umarım benim başarımı o da tekrar gerçekleştirir" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 7 GOLE ETKİ

Kariyerinde yarım sezon Boca Juniors'ta kiralık oynayan Diego Perotti, 2016 yazında 9 milyon euro bonservis karşılığı Roma'ya transfer oldu. 31 yaşındaki Arjantin milli sol kanat oyuncusu, bu sezon 22 maçta toplam 1049 dakika süre (Maç Başı 47 dakika) aldı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.

(Kaynak: Sporx)

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