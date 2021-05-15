Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz için Mesut Özil devrede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz için Mesut Özil devrede

Haberler.com - Haberler | Spor

Arsenal'in yıldız savunmacısı David Luiz sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız futbolcu için Mesur Özil'in devreye girerek sarı-lacivertli formayı giymeyi için ikna etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz, sezon sonunda Arsenal'den ayrılacak. Adı Fenerbahçe'yle anılan yıldız futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TALİPLERİ ÇOK

Daily Mail'in haberine göre sözleşmesinin sonuna gelen David Luiz, Arsenal yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından takımdan ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen 34 yaşındaki oyuncu için Benfica ve MLS kulüplerinin de girişimleri bulunuyor. İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Luiz için Mesut Özil'in devreye gireceği iddia ediliyor.

30 MAÇA ÇIKTI

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan David Luiz, Arsenal ile bu sezon Premier Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz için Mesut Özil devrede
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kayserispor maçından sonra başkanlık için adaylığını açıklaması bekleniyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kayserispor maçından sonra başkanlık için adaylığını açıklaması bekleniyor
İsrail'e bir tokat daha! Mesut Özil formalı çocuktan zalim İsrail'e kırmızı kart
İsrail'e bir tokat daha! Mesut Özil formalı çocuktan zalim İsrail'e kırmızı kart
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz için Mesut Özil devrede - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 17:42:36. #1.16#

title