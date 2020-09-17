Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer oluyor
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Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer oluyor

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un transferi konusunda Çin ekibi Dalian Pro ile her konuda anlaşma sağladı. Jailson'un kısa süre içerisinde Çin ekibine imza atması bekleniyor.

17.09.2020 22:39 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:57

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan ve antrenmanlarda yer almayan Jailson, Çin'e gidiyor.

Sarı lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için Çin ekibi Dalian Pro ile her konuda anlaşmaya vardı. Jailson'un kısa süre içerisinde yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza atması beklenirken Çin ekibinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 5 milyon dolar ödeyeceği öğrenildi.

35 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'ye 2018 yılında Gremio'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerle geçtiğimiz sezon çıktığı 35 maçta 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer oluyor
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