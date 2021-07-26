Fenerbahçe'de Samatta, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'yle oynadığı hazırlık maçında Mbwana Samatta sakatlandı ve maça devam edemedi. Tanzanyalı forvetin yerine oyuna Serdar Dursun dahil olurken, 28 yaşındaki futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Fenerbahçe sezon öncesi çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Gençlerbirliği'yle karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Mbawana Samatt karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

SON DURUM KONTROLLERDEN SONRA NETLİK KAZANACAK

Hava topu mücadelesinde acılar içinde yerde kalan Tanzanyalı forvet, oyuna devam edemedi ve saha dışına alındı. Golcü futbolcunun yerine oyuna Serdar Dursun dahil oldu. 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığına ilişkin son durum ise yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.