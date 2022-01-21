Fenerbahçe'nin genç forveti Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor

Zorya formasıyla 24 maçta 9 gol kaydettikten sonra ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönen İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor. Belçika ve Ukrayna'dan gelen teklifleri reddeden 20 yaşındaki forvetin İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı ve transferin an meselesi olduğu belirtildi.