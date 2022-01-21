Fenerbahçe'nin genç forveti Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor
Zorya formasıyla 24 maçta 9 gol kaydettikten sonra ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönen İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor. Belçika ve Ukrayna'dan gelen teklifleri reddeden 20 yaşındaki forvetin İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı ve transferin an meselesi olduğu belirtildi.
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship ekibi Hull City, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh'i bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.
İNGİLTERE'YE GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Belçika ve Ukrayna'dan gelen teklifleri kabul etmeyen 20 yaşındaki futbolcu da İngiltere'ye gitmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içerisinde kararını İngiliz ekibine iletecek.
24 MAÇTA 9 GOL KAYDETTİ
Sarı lacivertliler, Allahyar'ı 2019-2020 sezonu öncesi İstiklal'den 750 bin euro karşılığında renklerine katmıştı. İranlı forvet, kiralık olarak forma giydiği Zorya'da 24 maçta 9 gol, 4 asistle oynamış, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.