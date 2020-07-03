Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Victor Moses, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi Oyuncu menajerleri Beşiktaş'a futbolcu önermeye devam ediyor. Son olarak Inter'in bonservisini almamaya karar verdiği Victor Moses, menajeri tarafından siyah-beyazlılara teklif edildi. Bu transferde son sözün ise Sergen Yalçın'da olduğu vurgulandı.

Transferde harekete geçmek isteyen Beşiktaş'a menajerlerden oyuncu önerileri geliyor. Menajerler, siyah-beyazlı kulübe son olarak Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moses'i teklif etti. Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye gelen ve bu sezon devre arasında Serie A'nın yolunu tutan Nijeryalı oyuncu için son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği bildirildi. CHELSEA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR Chelsea'nin kadrosunda istemediği Moses'in menajeri tarafından Beşiktaş'ın dışında birkaç farklı takıma daha önerildiği bildirildi. INTER'DE 12 MAÇA ÇIKTI Victor Moses, Inter'de 12 maça çıkarken 3 asistle oynadı. Fenerbahçe'de ise 23 maçta 5 gol atarken 2 asist yaptı. (Takvim)