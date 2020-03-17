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Arthur Antunes Coimbra Zico, Samet Güzel, Fenerbahçe, Spor

Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve Brezilyalı efsane Arthur Zico sosyal medyadan koronavirüs açıklamasında bulundu. Instagram hesabından koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Zico testin negatif çıktığını belgesiyle paylaştı.

17.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:37
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı

Brezilyalı efsane futbol adamı, eski Fenerbahçe teknik direktörü Arthur Zico, sosyal medya üzerinden yaptırdığı koronavirüs testini yayınladı. Zico paylaşımında raporunun temiz çıktığını takipçileriyle paylaştı.

SAMET GÜZEL: ZICO İLE KONUŞTUM, EVİNDE AİLESİYLE

Brezilyalı ismin Fenerbahçe'deki tercümanı Samet Güzel, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Zico ile görüştüğünü ve yakın zamanda bir test daha yaptıracağını öğrendiğini takipçileriyle duyurdu.

Samet Güzel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Zico'nun Corona virus testi "negatif". Demin konuştum, Şu anda evinde ailesi ile birlikte ve sağlığı yerinde sevgili dostlar. Test negatif çıktıktan sonra, test sonucu pozitif çıkan Jorge Jesus ile röportaja gittiğini, biraz bekleyip tekrar test yaptıracağını da ek bilgi olarak iletti."

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Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı

Haberin Videosu:

Brezilyalı efsane Arthur Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı

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