Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger'i göreve getireceği iddia edildi

Fenerbahçe'de kötü sonuçlar devam ederse Erol Bulut ile yolların ayrılması planlanıyor. A Spor ekranlarında son dakika bilgisini paylaşan Zeki Uzundurukan, üst üste alınan kötü sonuçların ardından olumsuz tablonun devam etmesi durumunda dünyaca ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger'in Fenerbahçe'nin başına getirileceğini ifade etti.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Cumartesi akşamı Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, dün akşam da Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendi. Kötü gidişat devam ederse Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger ismi düşünülüyor. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor ekranlarında yaptığı son dakika açıklamasında Fransız teknik adam Arsene Wenger'in teknik adamlık için düşünüldüğünü vurguladı.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'de oyuncuların mutsuz olduğunu saha içinde Mesut Özil'in bile sinirli olduğunu takımın bir oyun planı olmadığını ifade etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Mesut Özil'in imza töreninde Arsene Wenger ile Mesut transferi için görüştüklerini çok olumlu bir insan olduğunu ifade etmişti.

ALİ KOÇ İMZA TÖRENİNDE ANLATMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreninde Arsene Wenger ile Londra'da görüştüklerini ve deneyimli teknik adamın çok olumlu bir şekilde kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, "Mesut bize finansal konuların öncelik olmadığını ifade etti. 8 Aralık'ta Londra'ya gittik. Londra'da Arsene Wenger ile görüştüm. Mesut ile ilgili bilgi aldım. Daha sonra Wenger'i Erol Bulut ile görüştürdüm. Olumlu geri bildirimler aldım. 10 Aralık'ta Londra'nın dışında bir yerde Mesut'la tanıştık. Mesut, çocukluğundan beri gönül verdiği takımda oynama hayallerinden bahsetti" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE 1 NUMARA

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenmesinin ardından Tvitterda "DefolErol" hashtagi Türkiye gündeminde 1 numaraya yükseldi. Taraftarlar Erol Bulut'un derhal görevden alınması gerektiğini savundu.

Sarı-lacivertlilerde başta Christoph Daum olmak üzere Arsene Venger gibi birçok isim gündeme geldi. Yönetime ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na ligin kalanı için yeni bir teknik direktörle anlaşılması için birçok mesaj gönderildi.

KARAGÜMRÜK'TE ESKİ DÜZENE DÖNÜŞ

Fenerbahçe, cumartesi günü oynanacak Karagümrük mücadelesinde Pelkas, Tisserand, İrfan ve Gustavo'dan yoksun olarak çıkacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un kupada şans verdiği birçok ismi yeniden kulübeye çekeceği öğrenildi.

Başakşehir karşısında yediği iki golle turun kaybedilmesinde başrolü oynayan Harun kulübeye oturacak. Savunmada Gökhan ve Lemos (cezalı) yerine Serdar ve Nazım girecek. Orta alanda Mert Hakan yeniden 11'e dönecek. Hücumda ise Valencia ve Osayi-Samuel'le birlikte Thiam veya Samatta'nın görev alması bekleniyor.