Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu

Sarı-Lacivertliler'in efsane futbolcusu Alex de Souza, ülkesi Brezilya'nın takımlarından Sau Paulo'daki antrenörlük görevine başladığını duyurdu. Brezilyalı teknik adam yaptığı paylaşımda, "04/02/95, futbolcu olarak ilk maçın.02/04/21 ise antrenör olarak ilk günüm. Tarihler benzer, hislerim aynı, futbol topuna aşık bir ruh" dedi.

Bir dönemin efsane futbolcuları artık teknik adamlık koltuğuna geçiyor. Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe geçen efsane futbolcusu Emre Belözoğlu'nun ardından Brezilyalı efsane Alex de antrenörlük kariyerine başladığını sevenleriyle paylaştı.

U20 TAKIMININ BAŞINA GEÇTİ

Alex de Souza yaptığı paylaşımda, "04/02/95, Futbolcu olarak ilk maçım. 02/04/21, Antrenör olarak ilk günüm. Tarihler benzer, hislerim aynı, futbol topuna aşık bir ruh." ifadelerini kullandı.

BU İŞ İÇİN ÇOK YETENEKLİ

Sao Paulo Futbol Direktörü Carlos Belmonte, ""Alex, uygun bir maaşla Sao Paulo U20 teknik direktörü oldu. Bu iş için çok yetenekli. Bu işi gururla yapacağını ve altyapı tesislerindeki işleyişi tam anlamıyla analiz etmek adına 60 gün boyunca tesislerde yatıp kalkacağını söyledi." dedi.

136 GOL KAYDETTİ

8.5 sene boyunca Fenerbahçe formasını terleten Alex de Souza, Süper Lig'de oynadığı 241 maçta 136 gol atıp 111 asist yaptı. Alex, Fenerbahçe'deki 8.5 sezonunda 3 kez Türkiye şampiyonu oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, çok sevdiği Alex'in heykelini de stadın önüne dikti.