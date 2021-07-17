Fenerbahçe'nin Csikszereda ile oynadığı maçta kaptanlık pazubandı takan Mert Hakan mutluluktan mest oldu
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Fenerbahçe'nin Csikszereda ile oynadığı maçta kaptanlık pazubandı takan Mert Hakan mutluluktan mest oldu

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Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçı olan Csikszereda karşılaşmasına kaptanlık pazubandıyla çıkan Mert Hakan Yandaş mutluluktan mest oldu. Karşılaşmada sergilediği performansla övgü toplayan milli futbolcu, "Bu gurur, bu mutluluk kelimelerle anlatılamaz" ifadelerini kullandı.

Fenebahçe yeni sezonun ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yaptı. Karşılaşmada kaptanlık pazubandını takan Mert Hakan ise büyük bir mutluluk yaşadı.

"BU GURUR KELİMELERLE ANLATILMAZ"

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Csikszereda ile oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık maçında kaptanlık pazubandını Milli oyuncuya verdi. Başarılı bir performans sergileyen Mert Hakan, "Bu gurur, bu mutluluk kelimelerle anlatılamaz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Csikszereda ile oynadığı maçta kaptanlık pazubandı takan Mert Hakan mutluluktan mest oldu
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Fenerbahçe'nin Csikszereda ile oynadığı maçta kaptanlık pazubandı takan Mert Hakan mutluluktan mest oldu - Haberler Spor
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