Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin ayrılığa sürüklediği Caner Erkin'e kapılarını açtı
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Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin ayrılığa sürüklediği Caner Erkin'e kapılarını açtı

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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kulüp bulması istenilen Caner, Adana Demirspor'un radarında. Adana ekibinin Caner'e bir teklif sunduğu iddia edildi. Süper Lig'in yeni ekibinden, "Kapımız sana açık. Ortak şartlarda buluşabiliriz" şeklinde sıcak bir teklif yaptığı belirtildi. F.Bahçe'de futbolu bırakma hayali olan Caner, Adana Demir'in bu teklifini şimdilik cepte tutuyor.

Sarı-Lacivertli kulüpte futbolu bırakmak isteyen Caner Erkin, Vitor Pereira'nın gelmesiyle bu hayalini rafa kaldırmak zorunda kaldı. Vitor Pereira, Caner'i gözden çıkarttı ve kendisine kulüp bulmasını söyledi. Caner ayrılmamak için diretse de yönetim de Pereira'nın yanında saf tuttu.

Fenerbahçe'nin ayrılığa sürüklediği Caner, Adana Demirspor ile prensipte anlaştı

ADANA DEMİR'DEN MESAJ

Adana Demir'in, Caner'e kapısını açtığı ve görüşmeye hazır olduğu belirtildi. Caner ayrılmamak için ısrarcı ancak şartlar onu bu transfere zorlayabilir. Kısa süre içinde bu konu netlik kazanacak.

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Haber Yorumları (1)
ERKAN ARSLAN: AdanaSpor iyicee Abartti Lig Sonunda Pisskopat Balloteli Sayesinde Umdugunu Bulamasalar RESMEN iflassss Bayragini Cekerler TAM FENEVV öRNEGi NANNNi PöRRRRSiLLL MESUT öZiL Vs
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Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin ayrılığa sürüklediği Caner Erkin'e kapılarını açtı - Haberler Spor
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