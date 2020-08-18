HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı

Son dakika: Süper Lig'in yeni sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Kasımpaşalı futbolcu Mame Thiam'ı Can Bartu Tesisleri'ne getirdi. Ateş emojisiyle birlikte "Fenerbahçe geliyor" paylaşımı yapan kulüp, oyuncuyu 3 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

18.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:39

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda arka arkaya resmi imzaları duyuran sarı lacivertli ekip Kasımpaşalı Mame Thiam ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Can Bartu Tesisleri'ne gelen 27 yaşındaki Senegalli golcü Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Resmi açıklamadan önce heyecanlandıran bir paylaşım da yapan Fenerbahçe, Twitter hesabından alev emojisiyle birlikte "Fenerbahçe geliyor" ifadelerine yer verdi. Sezonun 6. transferini bitiren sarı lacivertliler daha önce Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mame Thiam, Can Bartu Tesisleri'ne geldi

RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz" diyerek transferi duyurdu.

Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı

1.5 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı. Başkan Ali Koç, Senegalli futbolcu ve menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da katılırken 27 yaşındaki deneyimli golcüyle yıllık 1.5 milyon euro karşılığında anlaşıldığı öğrenildi.

OYUNCU VE PARA

Fenerbahçe, Thiam için Kasımpaşa ile de masaya oturacak. Kanarya, Thiam'ın transferi karşılığında mavi- beyazlılara oyuncu artı bir miktar bonservis bedeli önerecek.

10 PUAN KAZANDIRDI

Senegalli futbolcu, geçen sezon 11 gol, 4 asistle Kasımpaşa'ya 10 puan kazandırarak takımının ligde kalmasında önemli rol oynamıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Haber Yorumları (18)
ASLAN: Mevlut vedat ozan tufanı yollayin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ASD: Bu sene küme düşer fener
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
KRAL: pardon da transfer limiti olan bir takım nasılda bu kadar bonkör oluyor. deme kki TFF hiç bir yaptırım yapamayacak fb resmen gözdağı veriyor bu transferlerle. TFF gidip çok komik 3-5 puan siler 100-200 bin tl ceza verirse hiç şaşmam
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Bankaların borç alabilme limitleri yarıya düşürüldü Ekonomi
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Bankaların borç alabilme limitleri yarıya düşürüldü
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Güncel
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Ekonomi
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti 3. Sayfa
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu
Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Aylin Nazlıaka Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Emrah Cem Yılmaz Yeşim Salkım İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 10:52:17. #1.15#
title