Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'da

26.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:46
Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers'tan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers'tan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transferi konusunda kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen başarılı oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4.5 sezonluğuna sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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