Fenerbahçe'nin 18 milyon euroluk yeni transferi Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin 18 milyon euroluk yeni transferi Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da

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Sarı-Lacivertliler'in 23 yaşındaki yeni transferi Diego Rossi, bugün 13.00'te İstanbul'da olacak. Amerika MLS takımı Los Angeles FC forması giyen Rossi, sol kanat, sağ kanat ve santrforda oynuyor. 19 karşılaşmada 6 gol ve 1 asist üreten Rossi'nin güncel piyasa değeri tam 18 milyon euro.

Fenerbahçe, gece yarısında 23 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Rossi ile anlaşma sağlandığını, oyuncunun da İstanbul'a davet edildiğini duyurdu. Diego Rossi, bugün 13.00'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.

Fenerbahçe'nin 18 milyon euroluk yeni transferi Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da

"PRENSİPTE ANLAŞILMIŞTIR"

Fenerbahçe'den, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" şu açıklama yapılmıştı.

Fenerbahçe'nin 18 milyon euroluk yeni transferi Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da

ŞAŞKINLIK YARATTI

Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri şu anda 18 milyon euro. Geçen sezon devre arasında Tottenham ve Everton çok ciddi şekilde ilgileniyordu. Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmesi futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

NET SANTRFOR DEĞİL

Diego Rossi, Fenerbahçeliler'in istediği net santrfor profilini karşılamıyor. İtalyan yıldız İsgine, Fenerbahçeli Pelkas'a yakın bir tarzı var.

Fenerbahçe'nin 18 milyon euroluk yeni transferi Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
Diego Rossi, Fenerbahçe'de! Uruguaylı yıldız, 14.00'te İstanbul'da olacak
Diego Rossi, Fenerbahçe'de! Uruguaylı yıldız, 14.00'te İstanbul'da olacak
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Fenerbahçe'nin 18 milyon euroluk yeni transferi Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da - Haberler Spor
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