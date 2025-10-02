Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda? FB Nice UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Nice maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Nice maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Nice maçı TRT 1'den ve Tabii'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Nice maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan da Fenerbahçe Nice maçını canlı izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 149 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 64 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 209 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 190 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Nice maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.