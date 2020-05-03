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Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti

Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
03.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:55

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın, sarı lacivertli takımdan yıllık 1 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Hırvat çalıştırıcı, Nenad Bjealica'nın alacağı rakam da netleşmeye başladı.

Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç teknik adamın yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi. Dinamo Zagreb'ten brüt 1.2 milyon euro maaş alan Hırvat çalıştırıcının eline net maaş olarak 700 bin euroya yakın ücret geçiyordu

Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı Lacivertliler maksimum 1 milyon euro civarında bir yıllık ücret ödenmesi üzerine bir plan yaptı.

GERGİNLİK NEDENİYLE DINAMO ZAGREB'TEN AYRILDI

Bjelica da parayı problem etmiyor. Genç teknik adam, sanıldığı gibi Dinamo'dan ayrılmasındaki ana etken, ücretinde indirime gidilmek istenmesi değildi. Hırvat hocanın, kulüp yönetimi ve sahibi Mamic ile son bir yıldır yaşanan gerginlikler sebebiyle ayrıldığı belirtilmişti.

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