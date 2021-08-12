Fenerbahçe, Min-Jae Kim transferini sonuçlandırmak için evrak bekliyor! 1-2 gün içinde resmi açıklama gelecek

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Fenerbahçe'nin görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a getirdiği Min-jae Kim transferinin henüz açıklanmaması sarı-lacivertli taraftarlarda endişe yarattı. Güney Koreli futbolcuya imza attırmak için Beijing Guoan'la sözleşmesinin feshini ve Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan evrak bekleyen bekleyen sarı-lacivertli kulübün, 1-2 gün içinde transferi resmen açıklayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirmesi büyük ses getirmişti. Sarı-lacivertli kulübün, yıldız savunmacı hala resmi olarak açıklamaması ise kafalarada soru işareti bıraktı. Edilen son bilgilere göre Fenerbahçe, evrak işlerinin tamamlanmasının ardından transferi açıklayacak.

SAAT FARKI SÜRECİ UZATTI

Hürriyet'in haberine göre sarı lacivertliler, Kim'e imza attırmak için, oyuncunun Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesinin feshini ve Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan evrak beklediklerini ifade etti. Kore ile 6, Çin ile 5 saatlik fark nedeniyle geciken evraklar 1-2 gün içinde tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanacak.