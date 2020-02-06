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Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini uzatma kararı aldı

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

06.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:22
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini uzatma kararı aldı

'ye sezon başında transfer ancak fazla forma şansı bulamayan , maçlarında sergilediği başarılı performansla Ersun Yanal'dan tam not aldı.

Fenerbahçe'nin 'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta 2 gol atan Mevlüt Erdinç, attığı gollerin yanı sıra etkili ve istekli performansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

1 YIL DAHA UZATILACAK

Türkiye Kupası'nda 5, Süper Lig'de 4 maça çıkan ve toplam 9 gol kaydeden Mevlüt Erdinç ile yeni sözleşme üzerinden de görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Fenerbahçe kariyerine devam etmek isteyen Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli kulüpten 1.2 milyon euro maaş alıyor. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade eden Mevlüt Erdinç, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve bu forma altında mücadele etmekten dolayı onur duyuyorum. Performansım ve attığım gollerle takıma katkı sağlamaktan dolayı mutluyum, forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum" dedi.


Haber Videosu

: Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini uzatma kararı aldı
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