Fenerbahçe "MesutOl" kampanyasından ilk gün 2.8 milyon TL gelir elde etti
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Fenerbahçe "MesutOl" kampanyasından ilk gün 2.8 milyon TL gelir elde etti

24.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:38

FenerOl kampanyası ile taraftarlarıyla ortak bir çalışma yürüten sarı-lacivertli kulüp, dünyaca ünlü transferi Mesut Özil sonrası da harekete geçti. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda "MesutOl" seferberliği ilan edildi, ilk günde yaklaşık 140 bin SMS atıldı ve 2.8 milyon TL gelir elde edildi.

Fenerbahçe'de yepyeni bir kampanya resmen hayata geçti. Yaklaşık 1.5 senedir "FenerOl" kampanyasıyla taraftar ve camiayla ortak bir çalışma düzenleyen sarı-lacivertli kulüp, dünyaca ünlü transferi Mesut Özil için de yepyeni bir kampanyayı başlattı.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Ali Koç, "MesutOl" ismini verdikleri bağış kampanyasının resmen başladığını camiaya duyurdu. Başkan Koç, "FenerOl kampanyasının aktif olduğunu vurgulayarak kısa bir süreliğine güncelleme yaptıklarını belirtti, 'FenerOl'u Mesut Özil imza atana kadar 'MesutOl'a çeviriyoruz. Mesut Özil gelirse destek olurum, forma alırım diyen taraftarlarımızı bu kampanyaya destek vermesini bekliyorum, hadi bakalım" dedi.

"DÜNYAYA DUYURDU"

Mesut Özil'in artık evine geldiğini kaydeden Koç, "Mesut Özil'e ben yine 'evin oğlu' diyorum. Israrla 'evin oğlu' diyorum. Fenerbahçe'ye daha önce bu kadar büyük Fenerbahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi. Mesut Özil'i kadromuza katmak için uğraş verdik, Özil'in CV'si ortada. Arsenal ile yaşadıkları bizim için fırsat oldu. Havadaki uçağı 4.5 saat boyunca seyretmek nasıl bir duygu ben anlamıyorum. 1.8 milyon kişi Mesut Özil'i taşıyan uçağı izlemiş. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle birlikte bir kez daha adını tüm dünyaya en güçlü şekilde duyurdu" ifadelerini kullandı.

BİR SAATTE 60 BİN SMS

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Mesut Özil için "FenerOl" kampanyasının "MesutOl" ismiyle kısa süreliğine devam edeceği açıklanırken, büyük bir etkileşim yakalandı. Kampanyaya büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarların sadece 1 saatte tam 60 bin SMS yolladığı ve kulübe destek olduğu aktarıldı. Hatta ilgi o kadar yükseldi ki Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi çöktü, siteye erişim bir süre sağlanamadı.

İlk gün içinde Fenerbahçeliler, 140 bini aşkın "MesutOl" SMS'i atarak kulüplerine 2.8 milyon TL'den fazla bağış yaptı.

(Sabah)

Fenerbahçe 'MesutOl' kampanyasından ilk gün 2.8 milyon TL gelir elde etti
Haber Yorumları (3)
AYRANI YOK İÇMEYE: o sms leri hayır kurumlarına kızılaya çekin. hiç olmasın hayır işlemiş olursunuz . fenerden önce ülkenizi sevin, o futbolcular zaten milyonluk
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YAZIKK: Yazık ya bu kadar yardıma muhtaç insan varken, insanların evlerini su basmışken yiyecek yemek bulamazken, milyon dolarlık adamlara bu kadar bağış yapılması gerçekten üzücü. . .
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HASANN: Onca yardıma ihtiyacı olan hasta,fakir ve muhtaç varken, lüks hayat için de yaşayan insanlar için inanılmaz yüksek meblagda para topluyoruz, yazıklar olsun bizlere
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