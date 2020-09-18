Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardığını duyurdu.
18.09.2020 19:37 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:48
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı.
Kasığındaki sakatlık nedeniyle lisansı çıkarılmayan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçta forma giyememişti.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ
Geçtiğimiz sezon sonu Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, bedelsiz olarak sarı lacivertli ekibe katılmıştı.