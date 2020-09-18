Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardığını duyurdu.

18.09.2020 19:37 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:48

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı.

Kasığındaki sakatlık nedeniyle lisansı çıkarılmayan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçta forma giyememişti.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ

Geçtiğimiz sezon sonu Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, bedelsiz olarak sarı lacivertli ekibe katılmıştı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı
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