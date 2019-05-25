Fenerbahçe, Martin Skrtel'in Yerini Dylan Bronn ile Dolduracak!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak olan Martin Skrtel'in yerini dolduracak isim bulundu: Dylan Bronn. Belçika'nın Gent takımında oynayan 1.86'lık Tunuslu stoper ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler şimdi kulübü ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

BU SEZON 8 GOL ATTI

Bu sezon toplam 33 maç oynayan ve 8 gol atan Bronn özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Teknik heyetin de onay verdiği Bronn'un sözleşmesinin 2021'de bitmesine rağmen takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' dediği belirtildi.

FENERBAHÇE FİYATI 3 MİLYON EUROYA İNDİRMEK İSTİYOR

Kariyerine Cannes'ta başlayan 23 yaşındaki stoper, 2017'de Gent'e transfer oldu. Ara transferde adı Galatasaray ile de anılan Bronn'un güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı 3 milyon Euro civarına çekmeyi planladığı ve bunun gerçekleşmesi halinde transferi bitireceği ifade edildi.

(Sabah)