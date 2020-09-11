Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek
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Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek

Eski Hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrasında twitter hesabından yaptığı "Anlaşıldı, bu sezon çok TATLI geçecek" paylaşımla MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya göndermede bulundu.

11.09.2020 22:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:28

Fenerbahçe, sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u son dakikalarda Jose Sosa'nın attığı penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

Mücadele sonrasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "Anlaşıldı, bu sezon çok TATLI geçecek" paylaşımında bulunarak bu sezon göreve başlayan MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya göndermede bulundu.

Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon tatlı geçecek

"ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR"

Çakar ayrıca, Fenerbahçe'nin ikinci penaltısına da "Son dakika penaltısı tam bir şeytan işi. Çünkü 'ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon tatlı geçecek

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Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek

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Son Dakika: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti
Haber Yorumları (1)
BURHAN ŞİŞMAN: Keşke Rize kalecisi Gökhan''ın kurtardığı penaltı içinde bir şeyler söyleseydi. . . Mesela geçen sezon Fener in kurtardığı aynı penaltıları hakemlerin tekrar ettirmesi gibi. . . Kaleci 1, 00 mt önde, neden tekrar edilmedi acaba Sayın ÇAKAR?
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