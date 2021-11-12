Fenerbahçe maçı ne zaman var? Hangi maç, hangi kanalda?

En yakın Fenerbahçe maçı ne zaman var? sorusu spor gündeminin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlığı süren Marcel Tisserand, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo katılmadı. Tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci salonda çalışırken, Berke Özer çalışmanın ilk bölümünde, Serdar Aziz ise tamamında yer aldı.

EN YAKIN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VAR?



Son maçını 7 Kasım'da Kayserispor ile oynayan Fenerbahçe'nin en yakın Süper Lig karşılaşması, 21 Kasım tarihinde Galatasaray deplasmanında oynanacak.

FENERBAHÇE, GALATASARAY DERBİSİ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

İdmana katılan tüm futbolcular, sahaya önceden çıkan teknik ekibin elini sıktıktan sonra çalışmaya başladı. Isınma hareketleriyle başlayan, top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla devam etti.

Tesislerde bugün basın toplantısı düzenleyen kulüp başkanı Ali Koç da beraberindeki yöneticilerle antrenmanı izledi. Basın mensuplarının yanına gelerek kısa süre sohbet eden Koç'un neşeli olduğu gözlendi.

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